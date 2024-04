Depistaggio Borsellino: Pg, ‘alcuni colleghi hanno contribuito a inquinamento probatorio’**

16 Aprile 2024

Caltanissetta, 16 apr. (Adnkronos) – “Leggendo la sentenza ci accorgiamo e non possiamo esimerci nel dire che a questo inquinamento probatorio ha contribuito anche il comportamento di alcuni colleghi. Colleghi poco attenti che non sono stati in grado di cogliere elementi di indici di falsità dell’ex collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino”. Lo ha detto il Procuratore generale di Caltanissetta Fabio D’Anna al termine della requisitoria. “L’inquinamento probatorio, preferisco chiamarlo così piuttosto che depistaggio”, dice “è iniziato subito dopo la strage di via D’Amelio”.