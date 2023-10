Depistaggio Borsellino: Pg Bono, ‘Sisde convitato pietra processo, non si può escludere suo ruolo’

Ottobre 31, 2023

Caltanissetta, 31 ott. (Adnkronos) – “Il vero convitato di pietra di questo processo è il personale dei servizi segreti”. Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Caltanissetta Gaetano Bono, nel suo intervento alla prima udienza del processo d’appello per il depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Imputati sono tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. “Tutte le condotte sono state commesse con l’apporto decisivo dei Servizi segreti”, dice ancora il magistrato, che rappresenta l’accusa. “Quindi, anche gli odierni imputati, hanno agito sotto la gestione La Barbera (ex Questore di Palermo nel frattempo deceduto ndr) – prosegue Gaetano Bono -Non si può escludere il ruolo che il Sisde ha avuto negli anni”. E aggiunge: “Dopo 31 anni ci sono ancora zone d’ombra sulla strage di via D’Amelio e questo processo cercherà di dipanare alcune di queste zone d’ombra”.