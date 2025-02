Depistaggio: pentito Riggio, ‘non parlai di strage Capaci con Dia per sfiducia nelle istituzioni’

11 Febbraio 2025

Caltanissetta, 11 feb. (Adnkronos) – “Della vicenda di Capaci di cui mi parlò Giovanni Peluso non parlai con gli ufficiali della Dia. Non ne parlai, perché era passato del tempo, e poi c’erano stati dei processi in cui furono condannati solo i mafiosi. Come se da soli fossero stati in grado di fare ciò che avevano fatto. Poi cominciai a non avere più fiducia nelle istituzioni”. Lo ha detto il pentito Pietro Riggio proseguendo la sua deposizione al processo depistaggio di Caltanissetta. Poco prima, in aula, rispondendo alle domande del pm Pasquale Pacifico, aveva detto di avere appreso da Giovanni Peluso che “fosse stato messo l’esplosivo per la strage d Capaci, con l’utilizzo dello skateboard, sotto l’autostrada”.