Depistaggio: pentito Riggio, ‘Peluso mi disse che per strage Capaci intervenne una 007 libica’**

11 Febbraio 2025

Caltanissetta, 11 feb. (Adnkronos) – “Giovanni Peluso mi disse come fosse stato messo l’esplosivo per la strage d Capaci, con l’utilizzo dello skateboard, sotto l’autostrada”. A raccontarlo in aula, proseguendo la deposizione al processo depistaggio di Caltanissetta, è il collaboratore di giustizia Pietro Riggio. Rispondendo alle domande del pm Pasquale Pacifico ricorda le confidenze che avrebbe ricevuto da Giovanni Peluso sulla strage di Capaci. “Su Giovanni Brusca mi disse che era convinto che fosse stato lui a premere il bottone. Poi aggiunse: ‘Pensi che questi quattro pecorai sono capaci di fare una cosa del genere. All’interno delle dinamiche gli hanno fatto capire che avevano avuto dei ruoli’. Io intuivo che ci fosse una sorte di accreditamento personale di quello che era accaduto- dice Riggio – Fu quella l’occasione in cui mi disse che intervenne una donna dei servizi libici. Mi fece capire che le istituzioni sono coinvolte in cose non chiare”.