Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Alemanno lancia l’ultradestra al grido di ‘non moriremo americani’. Per la verità, quelli che morirono (per liberarci dal regime nazifascista) furono, anche, gli americani. Cui siamo grati per la libertà che ci hanno portato”. Lo scrive su Twitter il presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, Enrico Borghi, postando una foto del cimitero americano di Anzio.