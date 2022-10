Deutsche Bank: utile ante imposte di 1,6 mld euro, il più alto terzo trimestre dal 2006

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Deutsche Bank registra un utile ante imposte di 1,6 miliardi auro, il suo massimo nel terzo trimestre dal 2006 e registra un aumento di oltre tre volte rispetto all’anno precedente a 1,2 miliardi di euro. Il rendimento del patrimonio netto tangibile (RoTE) al netto delle imposte dell’8,2% è in aumento rispetto all’1,5%. I ricavi netti sono in crescita del 15% anno su anno a 6,9 miliardi di euro con una crescita in tutti i core business. “Nel terzo trimestre e nei primi nove mesi del 2022, abbiamo realizzato i nostri migliori profitti in oltre un decennio per entrambi questi periodi. Questo sottolinea il successo dei nostri sforzi di trasformazione”, ha dichiarato Christian Sewing, Chief Executive Officer. “Abbiamo migliorato significativamente la capacità di guadagno di Deutsche Bank e siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2022”.