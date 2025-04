Dfp: Boccia, ‘documento è illegittimo’

24 Aprile 2025

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il Documento di finanza pubblica non esiste nella normativa contabile vigente, lo stanno approvando perché lo ha chiesto il Governo e la maggioranza in Parlamento ha obbedito. Questo Dfp è illegittimo e chi lo approva se ne assumerà completamente la responsabilità”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, intervenendo in Aula sull’ordine dei lavori.

“Se dovesse passare questo Documento di finanza pubblica, che per la legge di contabilità vigente dovrebbe essere un Def”, verrebbe inferta “una vera e propria ferita inferta alla dignità del Parlamento e quindi anche a quella della maggioranza”, ha detto ancora l’esponente Dem.

“Abbiamo depositato una mozione unitaria delle opposizioni che chiede urgentemente a Giorgetti di riferire al Parlamento e invece il ministro sfugge. Non c’è programmazione, non ci sono dati programmatici, non sappiamo dove tagliano e come tagliano e dove taglieranno. Le politiche invariate, che non sappiamo quali siano, vengono stabilizzate: questo il quadro generale. Vogliono un Parlamento che non discute, non conosce, non decide e subisce? Questo è il Parlamento che piace alla destra, in vista del premierato che verrà? Noi -ha concluso Boccia- siamo contrari e ci batteremo ogni giorno per il resto della legislatura contro questo scempio”.