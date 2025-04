Dfp: protesta Pd-M5s, ‘né Giorgetti né Meloni in aula, grave mancanza rispetto Camere**

17 Aprile 2025

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Abbiamo insistito per avere la presenza della Meloni e di Giorgetti in aula, ma non è possibile. Discutiamo il Dfp nell’assenza del ministro dell’Economia e della presidente del Consiglio”. Lo ha detto il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi lasciando la Conferenza dei capigruppo della Camera che ha calendarizzato l’esame del Documento di finanza pubblica.

“La prossima settimana avremo il Dfp in aula senza Giorgetti. Noi abbiamo ribadito la richiesta di avere la Meloni, che è a Roma perchè c’è il premier time al Senato -ha spiegato la capogruppo del Pd Chiara Braga al termine della riunione-. Ci preoccupa questa continua fuga dal Parlamento su questioni importanti per il Paese, una forzatura che nasconde una difficoltà del governo e della maggioranza a dare risposte che servono. E’ grave, noi chiediamo che il governo mantenga gli impegni con l’Europa ma anche che rispetto il Parlamento”.