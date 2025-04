Dfp: Renzi, ‘tributo a stupidità naturale, dazi ammazzano ceto medio’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “È inutile che parliate di intelligenza artificiale quando questo documento è un tributo alla stupidità naturale. Ed è inutile che parliate di spese sulla difesa quando vi impegnate con gli americani a dare i soldi per la difesa oltre Oceano e non investite neanche sulle collaborazioni e sulle sinergie con l’Europa”. Lo ha affermato Matteo Renzi, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate al Senato al Dfp.

“Perchè la vera sfida -ha aggiunto l’ex premier- è che persino i sovranisti devono capire dopo Trump che la globalizzazione è ciò che serve a un Paese che fa export e che persino voi dovreste capire che è il momento di mettersi alla guida per cambiare l’Europa e per rendere l’Europa credibile, non continuare a fare i populisti e scoprire che alla fine i dazi ammazzano il made in Italy e il ceto medio delle nostre famiglie”.