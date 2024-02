Di Palma (Enac): “Importanti miglioramenti su scalo Reggio Calabria”

Febbraio 16, 2024

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Nel corso dell’ultimo anno, grazie anche all’impegno del Presidente Occhiuto, sono stati fatti importanti miglioramenti sull’aeroporto di Reggio Calabria che stanno portando allo sviluppo dello scalo che, con la realizzazione del ponte dello stretto potrà confidare su un bacino di utenza molto esteso”. Ad affermarlo in una nota è il presidente di Enac Pierluigi Di Palma che è intervenuto oggi, in collegamento, al convegno sul futuro del sistema aeroportuale dello Stretto di Messina che ha visto anche la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del Presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti.

“L’obiettivo – sottolinea – è anche quello di realizzare un network con destinazioni continentali e nazionali con Fiumicino, in particolare, per interconnettere il territorio con il resto del mondo. Un modello da seguire potrebbe essere un sistema aeroportuale come quello della Puglia che è diventato un volano non solo turistico, ma economico della Regione, come testimoniato anche dal fatto che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto la Puglia per ospitare il prossimo G7, sapendo di poter confidare su un sistema recettizio che potrà essere apprezzato dai più importanti Capi di Stato”.