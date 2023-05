Diana Bracco: “Per l’Italia i beni culturali sono una vera miniera d’oro”

Maggio 27, 2023

Trento, 27 mag. (Adnkronos) – “Per l’Italia i beni culturali sono una vera miniera d’oro. Dopo la pandemia e il confinamento, i cittadini del mondo hanno voglia di viaggiare e di tornare alla vita di prima, e hanno fame d’Italia. Il nostro Paese non è mai stato così attrattivo”. Lo ha affermato Diana Bracco, Presidente e Ceo del Gruppo Bracco, in un videomessaggio che ha aperto un incontro su cultura e sviluppo economico, tenutosi al Festival dell’Economia di Trento e a cui è intervenuto in collegamento video anche il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

“Investire in cultura – ha aggiunto Diana Bracco – conviene a tutti, perché genera ricchezza e posti di lavoro: secondo gli ultimi dati di Fondazione Symbola e Unioncamere, i beni culturali danno lavoro a 1,5 milioni di persone che producono ricchezza per 88,6 miliardi di euro. Ma sostenere con forza il patrimonio storico-artistico è essenziale non solo per il valore economico, ma anche per quello etico e sociale. La cultura, infatti, è il cemento di una comunità, rappresenta la sua identità e permette a un Paese di confrontarsi, comunicare, condividere. Il messaggio della cultura trascende ogni barriera geografica e linguistica perché la lingua del Bello è davvero universale, in grado di parlare a tutti”, ha concluso.