Difesa: Ascani, ‘serve Europa forte e unita ma piano Von der Leyen va rivisto’

4 Marzo 2025

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di un’Europa forte e unita, che sia capace di proteggere i suoi cittadini, i suoi valori, i diritti e le libertà. Per fare questo in tempi turbolenti come quelli che stiamo vivendo servono grandi investimenti. Anche nella difesa. Ma perché gli investimenti siano efficaci occorre che si apra concretamente la strada della difesa comune. Per questo la proposta Von der Leyen che mette sul tavolo una mole di risorse rilevantissima va rivista: non si utilizzino i fondi di coesione e si faccia uno sforzo maggiore per rendere davvero europee le spese per la difesa evitando la tentazione del pensare che la somma di 27 sforzi separati ci renda abbastanza forti. È il tempo del coraggio e l’Europa se vuole sopravvivere deve essere all’altezza”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.