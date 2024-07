Difesa: Avs a Giorgetti, ‘da Meloni impegno per altri 10 mld, dove li trova?’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Alla vigilia del varo di una manovra finanziaria che si preannuncia complicata e aleatoria, la presidente Meloni ha ribadito nell’ultimo vertice Nato di Washington l’impegno ad aumentare le spese militari all’1,6% del Pil. Dieci ulteriori miliardi di esborso per sostenere una decisione che appare ispirata ad un atlantismo ideologico piuttosto che ad una valutazione di obiettiva necessità di difesa del paese. Vogliamo sapere come pensa di onorare gli impegni assunti sul piano internazionale senza compromettere la grave situazione di deficit in cui versa l’Italia e se conferma nella prossima legge di bilancio per il 2025 le misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese anche per evitare di vanificare l’effetto di quelle destinate a scadere a fine anno”. È il testo dell’interrogazione a risposta immediata presentata dal gruppo di Avs alla Camera alla quale risponderà oggi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.