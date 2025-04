Difesa: Billi (Lega), ‘ci opponiamo fermamente a 800 miliardi di debiti’ (2)

10 Aprile 2025

(Adnkronos) – “Sulla difesa l’Italia c’è -ha aggiunto l’esponente del Carroccio- ma no ad un finanziamento a scapito di sanità e servizi. Bisogna rispondere alle necessità di sicurezza senza impattare sugli ospedali, sulle scuole, sul lavoro. È inaccettabile che si invoca il rispetto del Patto di stabilità quando si parla di scuola, di sanità e di pensioni e si sospenda solo per aumentare la spesa militare. Se ci sono 800 miliardi da spendere è nostro dovere non spenderli in armi e proiettili ma in salute, in ospedali, scuole e lavoro. Grazie per l’applauso anche dell’opposizione , sono le parole del nostro vicepremier e ministro Matteo Salvini”.

“Sosteniamo con fermezza l’alleanza con la Nato, pilastro della sicurezza euroatlantica, ma allo stesso tempo riteniamo che i singoli Paesi europei debbano rafforzare la propria capacità industriale e tecnologica nel settore della difesa, senza essere dipendenti da attori esterni. La nostra mozione -ha concluso Billi- va nella direzione giusta: sicurezza, credibilità, internazionale, rafforzamento della nostra capacità industriale e difesa, che sia davvero una difesa a servizio della pace. Per questo la Lega voterà a favore”.