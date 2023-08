Difesa: Bonelli, ‘Crosetto ineccepibile, preoccupa silenzio Meloni che non difende suo ministro’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “La posizione del ministro Crosetto su Vannacci è ineccepibile, ma preoccupa il silenzio della premier Meloni che ritiene di non dover difendere il proprio ministro. Non c’entra nulla con la libertà di pensiero offendere ebrei, donne, migranti, ambientalisti. Tutto ciò è contro la nostra Costituzione perché il generale è un pubblico ufficiale e deve servire il proprio Paese con disciplina e onore”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, in un video.