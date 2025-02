Difesa: Bonelli, ‘da von der Leyen follia, fuori da patto stabilità armi ma non sanità’

14 Febbraio 2025

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “L’annuncio di Ursula von der Leyen alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco è pura follia e pone l’Europa su una strada senza ritorno: quella della guerra, con effetti solo negativi, come dimostra la strategia seguita negli ultimi anni in Ucraina. Questa Europa è incapace di promuovere politiche di pace ed è totalmente subalterna alle logiche militari e agli interessi delle industrie di armi, mentre non intende promuovere processi di pace”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Von der Leyen propone di tenere fuori dal Patto di stabilità le spese per gli armamenti, ma non quelle per la sanità, impedendo così l’assunzione di medici e infermieri a causa di un vincolo assurdo. L’Europa sceglie la politica della morte, aumentando le spese militari, e questo avrà conseguenze dirette sulla vita delle persone, con tagli ai servizi pubblici, alla scuola, alla sanità, ai servizi sociali e all’ambiente. Con il 3% del PIL dovremo spendere quasi 20 miliardi di euro in più all’anno rispetto ai 32 miliardi già destinati alla difesa: una cifra insostenibile, non solo economicamente, ma anche dal punto di vista etico e morale”.

“Nel mondo si è raggiunta la cifra monstre di 2.443 miliardi di dollari per le spese militari, mentre la mortalità per fame aumenta. Non vogliamo un’Europa di guerre, come delineata da von der Leyen, e ci opporremo a questa follia in tutte le sedi istituzionali e non. L’Europa dovrebbe essere un luogo di pace e disarmo, invece è la prima a spingere per il riarmo. Per questo assumeremo tutte le iniziative necessarie di mobilitazione. Vogliamo sapere cosa intende fare il governo italiano, perché mentre tagliano pensioni, sanità , trasporti e riducono stipendi pensano ad aumentare le spese per armamenti” conclude.