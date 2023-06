Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “L’esigenza di una politica industriale per il settore è sotto gli occhi di tutti”. Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore, Giuseppe Cavo Dragone, nel corso di un’audizione in Commissione Difesa alla Camera ricordando che la “sfida della deterrenza tecnologica si gioca nel fare massa critica sulle risorse finanziarie e tecnologiche” e quindi “mettere in comune risorse e competenze a livello Ue e Nato è una scelta obbligata”.