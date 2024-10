Difesa: Chiesa (Fdi), ‘con riconoscimento Scirè saldato debito storia’

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Mi riempie di orgoglio e commozione il voto unanime della Camera sulla proposta di legge a mia prima firma per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, quale Sacrario militare subacqueo. Oggi, finalmente, abbiamo pagato un debito con la storia. Oggi, finalmente, abbiamo dato il giusto onore ad una pagina del nostro glorioso passato”. Lo afferma la relatrice del provvedimento, Paola Chiesa, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa della Camera.

“Le imprese leggendarie dello Scirè -aggiunge- ci ricordano che c’è stato un tempo in cui la storia è stata scritta da un pugno di uomini valorosi, un tempo in cui la Patria, l’onore, il sacrificio, il dovere, venivano prima di una singola vita. Come disse l’ammiraglio Gino Birindelli, Medaglia d’Oro al Valor militare, ‘non esistono grandi uomini ma solo grandi azioni che uomini normali sono stati chiamati a dover compiere e che, in imprevedibili circostanze e non per premeditata loro volontà, diventano grandi, diventano Eroi’. Come i 60 Caduti dello Scirè. A loro dico: cari Eroi, scusate il ritardo, ma viene sempre il giorno in cui si chiude il cerchio della Storia, basta saper aspettare”.