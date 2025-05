Difesa: Consiglio supremo, Nato garanzia primaria per scongiurare guerra

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di difesa, riunitosi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, “ritiene che l’Alleanza atlantica resti la garanzia primaria per scongiurare lo spettro della guerra, in un contesto che ha visto evocare anche lo scenario nucleare. Si inquadrano in questa funzione di garanzia -si legge nel comunicato emesso al termine della riunione- le missioni cui l’Italia partecipa a sostegno degli Alleati nell’Europa nord-orientale. In tal senso, il Consiglio ha sottolineato l’importanza dell’impegno dei nostri contingenti militari e della capacità e determinazione a rispondere alle minacce esterne, nonché a concorrere alla difesa dello spazio aereo europeo dell’Alleanza”.

“L’Italia -recita ancora il comunicato- raggiungerà il 2 per cento del Pil per le spese della Difesa, impegno sottoscritto, in ambito Nato, già nel 2014 e rinnovato dai successivi Governi”.