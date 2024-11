Difesa: Conte, ‘governo finanzia maggiore spesa strofinando lampada Aladino?**

8 Novembre 2024

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “A esultare in Italia è solo l’industria delle armi con investimenti record e neanche una tassa sugli extraprofitti accumulati grazie alla strategia della guerra a oltranza. Oggi in maniera ipocrita Meloni mette le mani avanti e afferma che le maggiori spese per la difesa non vanno scaricate sui cittadini. Quanta ipocrisia”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, commentando i dati Istat che dicono che nel terzo trimestre dell’anno il Pil è fermo, registrando il peggior risultato della media Ue, ma anche che a settembre si è registrato il ventesimo calo della produzione industriale italiana.

“E come sta finanziando il governo queste maggiori spese? Strofinando la lampada di Aladino? Come stiamo fronteggiando questa folle corsa al riarmo e due anni di convinta strategia dell’escalation e dell’invio di armi a oltranza? Semplice con tagli a investimenti, ai diritti e ai servizi per imprese e cittadini. È una scelta chiara: basta ammetterlo con sincerità davanti ai cittadini, senza ingannevoli arzigogoli”, conclude Conte.