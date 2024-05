Difesa: Conte, ‘leva? Stupidaggine di Salvini sulla scia di Vannacci’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Queste sono uscite estemporanee fatte in campagna elettorale, magari sulla scia del generale Vannacci, pensando di prendere qualche voto in più. Ma i giovani hanno bisogno di tirocini pagati, occasioni di lavoro, salario minimo, non di queste stupidaggini”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a margine dell’incontro con gli universitari, a proposito della proposta di Salvini sulla leva obbligatoria.