Difesa: Conte, ‘noi antimilitaristi? Frescacce, state distruggendo l’Europa’

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr (Adnkronos) – “A chi ci accusa di antimilitarismo rispondiamo, non dite frescacce. Non siamo anti militaristi, sappiamo che bisogna avere a che fare con lo strumento militare, che va ammodernato. Ma questa è la distruzione dell’Europa, state distruggendo l’Europa”. Lo ha detto Giuseppe Conte in aula alla Camera.