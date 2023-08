Difesa: De Poli, ‘con Crosetto, parole vanno equilibrate se si riveste ruolo rappresentanza’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Sul libro di Vannacci condivido la posizione del ministro della Difesa Guido Crosetto: non è in discussione la libertà del singolo di esprimere il proprio pensiero ma, piuttosto, quando si riveste un ruolo o si rappresenta un organismo di rappresentanza è essenziale, a mio avviso, oltre che opportuno, essere consapevoli che non si parla solo a titolo personale. Le parole devono dunque essere equilibrate con senso di responsabilità e delle istituzioni”. Così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli.