Difesa: Fratoianni, ‘destra platealmente divisa, problema credibilità istituzioni’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Che Salvini non avesse senso dello Stato e rispetto della Costituzione non è certo una novità dell’agosto 2023”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Il fatto però che il ministro Salvini – prosegue il leader di SI- ostenti platealmente la sua cordialità per una telefonata con un generale appena spostato dal suo incarico da parte del ministro della difesa del medesimo governo è un problema gigantesco. È un problema per la credibilità delle Istituzioni, è un problema politico per una destra che è al governo – conclude Fratoianni- ma che su ogni cosa è divisa pesantemente”.