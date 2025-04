Difesa: Fratoianni, ‘von der Leyen ritiri piano riarmo, non si può scavalcare democrazia’

23 Aprile 2025

Roma, 23 apr (Adnkronos) – “Il piano di riarmo di Ursula Von der Leyen non si può fare: al di là del merito della questione, avevamo sottolineato in ogni modo il vizio di forma di far passare un gigantesco piano di riarmo, senza alcun voto nel Parlamento Europeo, dove siedono i rappresentanti eletti dai cittadini. Oggi lo dice anche la Commissione affari giuridici dello stesso Parlamento europeo”. Lo dice Nicola Fratoianni, di Avs.

“Von der Leyen e soci devono capire una cosa molto semplice ma anche molto chiara: non si può – prosegue il leader di SI – scavalcare la democrazia, non si possono escludere i rappresentanti eletti direttamente dai cittadini europei dalle decisioni e dalle responsabilità che queste comportano. Abbiano adesso la decenza – conclude Fratoianni – di ritirare un piano illegittimo, oltre che sbagliato”.