Difesa: Gianassi (Pd), ‘vergognose e inaccettabili le parole del generale Vannacci’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Le parole del generale Vannacci sono vergognose, inaccettabili ed è incredibile che a proferirle sia una persona che rappresenta l’esercito italiano, comandante di una gloriosa istituzione nazionale, l’Istituto geografico militare di Firenze, realtà molto importante e legata alla città. Bene l’avvio immediato del procedimento disciplinare da parte del ministero della Difesa, ma queste parole per la loro inaudita gravità pesano come macigni, non potranno essere cancellate e ridimensionate e non sono compatibili con i valori che esprime l’esercito italiano”. Lo dichiara Federico Gianassi, deputato fiorentino del Pd.