Difesa: Guerini, ‘dibattito sia maturo e responsabile, senza buttare palla in tribuna’

Roma, 16 set (Adnkronos) – “Quando si parla di difesa europea dobbiamo stare attenti che non ci siano tentativi di lanciare la palla in tribuna rispetto alle scelte che dobbiamo fare”. Lo ha detto Lorenzo Guerini alla festa di Iv di Santa Severa.

“Abbiamo la memoria corta ma abbiamo preso degli impegni, è una responsabilità trasversale”, ha spiegato il presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa sottolineando: “Questo non è incoerente con la costruzione di una difesa europea, a marzo del 2020 la Camera quasi all’unanimità ha votato un ordine del giorno con 19 contrari e 7 astenuti che impegnava il governo a incrementare i fondi per rispettare gli impegni internazionali”.

Guerini ha proseguiti: “Parlo a tutti, questa posizione non è facile da sostenere, dico che crescere come Difesa Ue vuol dire avere la capacità di assumersi delle responsabilita. Lavorare per rafforzare difesa europea non è più l’immagine di un esercito comune ma una avere una base tecnologica, una agenda comune. Invito tutti, il tema è sensibile e delicato. Mi auguro che il dibattito sia rispettoso delle posizioni ma maturo e responsabile nelle scelte da fare”.