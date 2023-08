Agosto 21, 2023

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Le decisioni adottate sono ineccepibili e in linea con l’ordinamento vigente. Le polemiche contro il ministro della Difesa per averle avallate sono senza senso, una sorta di riflesso condizionato in difesa delle farneticazioni di cui abbiamo, purtroppo, abbondantemente letto”. Così Lorenzo Guerini, deputato Pd ed ex ministro della Difesa, interpellato sul caso Vannacci e sulle polemiche nei confronti del ministro Guido Crosetto.