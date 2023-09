Difesa: La Russa, ‘niente da insegnare a Crosetto, non so se obbligo divisa per Vannacci’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Non ho mai fatto alcuna dichiarazioni sui ministri della Difesa che si sono succeduti al mio ruolo. Quindi al mio amico Crosetto non ho niente da insegnare”. La sua critica al generale Roberto Vannacci di non essersi presentato in divisa all’incontro con lui “mi è sembrata eccessiva, per il resto ciascuno ha un proprio atteggiamento, io non so se il mio sarebbe stato uguale a quello di Crosetto. Non lo so” se Vannacci doveva presentarsi in divisa “non credo, io non mi sarei stupito, ma non mi pare che Crosetto ne abbia fatto un dramma, non è che lo ha punito perchè era in borghese, glielo ha chiesto”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di ‘Ping pong’ su Radiouno Rai.