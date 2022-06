Giugno 9, 2022

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Io sono molto contento di dire che grazie al lavoro fatto come Pd, possiamo dire che Coltano non sarà più la sede della caserma, si andrà a cercare in altri luoghi”. Così Enrico Letta a un’iniziativa a Pisa. “Penso di poter dire che grazie al nostro lavoro si è fatto un percorso positivo che porterà la caserma ad essere fuori dall’area del parco naturale di Coltano”.