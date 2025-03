Difesa: Magi, ‘Meloni da ‘volenterosi’ mentre Salvini fa politica estera opposta’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Meloni giovedì andrà alla riunione dei volenterosi a Parigi senza un mandato, con la maggioranza in Italia sull’orlo di una crisi di nervi, un ministro degli esteri, Tajani, evanescente, e con il ministro dei Trasporti e vicepremier Salvini che fa una diplomazia parallela e in direzione contraria a quella della premier. Insomma, con Salvini filo Putin e anti Kiev, che prende il telefono e parla con Vance, Meloni non ha alcuna credibilità, alcuna autorevolezza e alcuna capacità di incidere a livello internazionale ed europeo: cosa andrà a dire agli altri leader europei?”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.