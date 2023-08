Difesa: Magi, ‘nel governo tutti contro tutti per non perdere voti di razzisti e omofobi’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Ho visto Donzelli che attacca Crosetto che attacca Vannacci che attacca i gay. Sembra il tormentone estivo di quest’anno invece è la stonatura del governo italiano, un triste festivalbar del ridicolo, dell’imbarazzo e dell’approssimazione, mentre gli italiani stanno facendo fronte alle difficoltà dell’inflazione, del caro carburante, e delle vacanze mancate. Sullo sfondo, una manovra che sarà lacrime e sangue e la questione dell’accoglienza dei migranti che sta per esplodere. Tutto questo caos, per non perdere i voti di razzisti e omofobi: in un Paese normale il governo si sarebbe dimesso in blocco perché tra le forze che lo compongono non c’è più alcuna sintonia. Tra Meloni che è sparita, il vicepremier Salvini che sta con Vannacci e il ministro Tajani bullizzato dal sottosegretario Sgarbi, ogni giorno che passa il livello di questi ministri e di questa maggioranza scende sempre più in basso, mentre la sensazione di nausea verso di loro sale sempre più in alto”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi.