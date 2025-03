Difesa: Mattarella, ‘Aeronautica pilastro per libertà, pace e stabilità’**

27 Marzo 2025

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Tecnologie avanzate, ma soprattutto donne e uomini di alto valore che con coraggio, dedizione, spirito di servizio operano ogni giorno, sono risorse preziose su cui la Repubblica sa di poter contare. Il valore dell’Aeronautica militare risiede nelle persone che ne fanno parte, in ogni singolo aviatore che con passione e competenza esprime una tradizione di eccellenza e sacrificio. Guardiamo al futuro con la consapevolezza che l’Aeronautica militare continuerà ad essere una colonna portante, fondamentale della difesa nazionale, un attore strategico nelle missioni internazionali e un esempio di professionalità e di avanguardia tecnologica. Il contributo che reca, insieme alle altre Forze Armate e ai Paesi alleati ed amici, è essenziale per difendere e promuovere valori fondamentali come libertà, giustizia, rispetto dei diritti umani, garantendo un futuro di pace e di stabilità”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell’Aeronautica militare, guidata dal capo di stato maggiore, Luca Goretti, in occasione dell’anniversario di fondazione.

“Attraversiamo un’epoca -ha ricordato il capo dello Stato- contrassegnata da profonde trasformazioni geopolitiche, strategiche, che confermano la necessità di prontezza, di professionalità, di costante impegno per garantire sicurezza dell’Italia, difesa della pace e stabilità internazionale. Le tensioni, la competizione piuttosto caotica tra potenze, l’innatteso ritorno del conflitto convenzionale in Europa, le nuove minacce ibride -dalla guerra cibernetica all’uso strategico dello spazio- stanno alterando il contesto di regole faticosamente costruito dalla comunità internazionale dopo la seconda guerra mondiale”.

“La nostra Aeronautica svolge un ruolo prezioso con le operazioni di sorveglianza nei cieli italiani e alleati, con missioni di ricognizione, con il contributo alle coalizioni internazionali per gestire le crisi, per fornire supporto alle operazioni umanitarie”, come ad esempio “portando bambini palestinesi nei nostri ospedali. La formazione continua del personale, le tecnologie sempre più avanzate, l’efficace coordinamento con gli alleati, sono essenziali -ha concluso Mattarella- al fine consentire di affrontare con successo le sfide del presente e del futuro, ispirandosi ai principi fondamentali della nostra Costituzione”.