Difesa: Mattarella, ‘Forze Armate partecipano pienamente a convivenza Paese’

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “La collaborazione con le Forze dell’Ordine e l’intervento per le calamità naturali sono apprezzati dai nostri concittadini e danno l’idea di Forze Armate che sono dentro il Paese con spirito di partecipazione piena alla convivenza del Paese”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del collegamento in occasione delle festività natalizie con i contingenti militari italiani impegnati all’estero, presso la sede del Comando operativo vertice interforze.

“Questo -ha sottolineato il Capo dello Stato- è un appuntamento cui non vorrei mai rinunciare, per me è molto importante per esprimere anzi tutto la riconoscenza della Repubblica alle Forze Armate. Quel che viene fatto giorno per giorno per il nostro Paese è di straordinaria importanza”.