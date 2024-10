Difesa: Mattarella, ‘promuovere sicurezza e pace, non abituarsi alla guerra’**

31 Ottobre 2024

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Oggi, dopo i decenni di pace assicurati dalla scelta euro-atlantica, la guerra scatenata dalla sciagurata invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, e quella rinnovata in Medio oriente, ripropongono la sfida della sicurezza e della pace come valori preziosi da promuovere, custodire e difendere con costanza e con determinazione. Non è accettabile abituarsi alla guerra”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale per la consegna delle onorificenze dell’Ordine militare d’Italia, in occasione della Festa del 4 novembre.

“La costante visione d’immagini devastanti, l’aggiornamento continuo dei numeri delle vittime, sui campi di battaglia e tra le popolazioni civili, scuote le nostre coscienze. La gravità della situazione -ha aggiunto il Capo dello Stato- impone di agire concordemente nell’Unione europea, in stretto coordinamento con i nostri alleati transatlantici: soltanto così si potranno assumere iniziative efficaci all o scopo di mitigare le minacce alla sicurezza internazionale e di avviare concreti percorsi di stabilità e di pace”.