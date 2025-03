Difesa: Meloni, ‘sono patriota, mio sacro dovere mettere questa Nazione in sicurezza’

18 Marzo 2025

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Proprio perché sono una patriota metterò questa nazione in sicurezza, perché come dice la nostra Costituzione difendere la Patria è un sacro dovere del cittadino”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al Senato sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.