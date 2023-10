Difesa: Minardo (Lega), ‘valorizzare e proteggere ruolo Guardia costiera’

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Gli uomini e le donne della Guardia Costiera svolgono un servizio insostituibile che ha nel soccorso marittimo il suo pilastro essenziale ma che vede anche numerosi e variegati compiti che riguardano tutte le attività marittime e portuali che si svolgono nei 7.600 chilometri di coste del nostro Paese. E’ un servizio che abbiamo il dovere di valorizzare e proteggere”. Così il presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo (Lega) che questa mattina si è recato in visita al Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Minardo è stato accolto dal Comandante generale, l’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, e ha preso parte ad un briefing sui compiti istituzionali della Guardia Costiera nei vari settori di competenza, come la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale e la sicurezza della navigazione. Dopo la firma del ‘libro d’onore’, il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio ha proseguito la sua visita presso il centro operativo nazionale, dove sono stati illustrati l’organizzazione di ricerca e soccorso in mare e i moderni strumenti tecnologici impiegati anche nei più complessi scenari operativi che vedono impegnati il personale e i mezzi della Guardia Costiera.