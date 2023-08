Difesa: Napoli (Az), ‘il mondo di Vannacci è al contrario’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Do il mio contributo alla promozione dell’immagine del generale Roberto Vannacci nel frattempo contattato, come lui stesso ha rivelato, da altri esponenti politici. L’operazione mediatica è riuscita perfettamente: si parla, parliamo un po’ tutti di un libro che non arricchirà gli scaffali delle librerie, però il suo autore è corteggiato e pronto a scendere in politica”. Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione, che poi continua: “Parlate di me, anche male, diceva Pasolini, ma parlatene. A Vannacci manca solo la palma del martire, come avverrebbe con la sua radiazione dall’Esercito, e l’operazione andrebbe a bersaglio. È tutto qui lo squallore della società mediatica: far parlare di sé, promuovere la propria immagine per raggiungere l’obiettivo, cioè essere eletti in qualche istituzione. Delle ‘idee’, chiamiamole così, del generale non resterà traccia alcuna da qui a qualche settimana. Per la ragione che il mondo al contrario è quello da lui vagheggiato e non quello in cui vive e opera quotidianamente”. “Vannacci, Salvini, Alemanno…potrebbero essere i nomi di malattie esantematiche infantili di una democrazia che fatica a maturare”, conclude Napoli.