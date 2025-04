Difesa: Orlando, ‘se si crede in pluralismo Pd, si evitino caricature’

16 Aprile 2025

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Nel Pd alcuni compagni e amici, che combattono quotidianamente in modo indefesso e meritorio il post stalinismo di Putin, ne mutuano un vizio, quello di realizzare la caricatura alle posizioni di chi non la pensa come loro. Oggi ne è vittima Goffredo Bettini che evidentemente pone alcune questioni scomode in modo solidamente argomentato, peraltro poste da molti nella società e nella opinione pubblica italiana”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, conversando coi giornalisti alla Camera.

“Evidentemente non si hanno grandi controargomentazioni, si ricorre appunto alla caricatura. Dovremmo invece, se si crede nel valore del pluralismo, imparare a discutere. Il che non significa riconoscere semplicemente ad altri il diritto di esporre la propria opinione, ma di imparare a rispettarla senza aggressioni e delegittimazioni basate sul travisamento. Pretendere una immunità sui fatti compiuti e imbastire processi pretestuosi sulle opinioni espresse è un sintomo preoccupante. Davvero occorre un dibattito che con serenità affronti il tema di come si sta in questo tempo nuovo senza essere ostaggio degli schematismi del passato”.