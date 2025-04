Difesa: Provenzano, ‘singole posizioni non cambiano linea Pd’

2 Aprile 2025

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Sulla linea di contrarietà ai riarmi nazionali proposti da Von der Leyen e di impegno per una vera difesa europea abbiamo raggiunto l’unanimità in direzione e nel Parlamento italiano. Le singole distinzioni sul no al RearmEu, e le dichiarazioni successive che le rivendicano, non cambiano e non appannano una linea che oggi è stata riaffermata anche dalla stragrande maggioranza della delegazione”. Lo ha detto il responsabile Esteri del Pd, Giuseppe Provenzano, conversando con i giornalisti alla Camera.

“Nel momento in cui le divisioni delle forze di maggioranza mettono a rischio la credibilità dell’Italia sarebbe responsabilità di tutti non alimentare confusione”.