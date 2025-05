Difesa: Richetti, ‘aumentare spese senza artifici contabili ma con innovazione’

21 Maggio 2025

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “In una settimana in Italia siamo passati dal 1,53 per cento delle spese militari al 2 per cento grazie ad artifici contabili. Giustamente il ministro Guido Crosetto si prepara ad allinearsi alle richieste della Nato ma dovrebbe farlo senza trucchi e investendo in tecnologia, cyber sicurezza e innovazione; sono questi i temi sui quali si giocherà la partita della sicurezza nei prossimi anni. Tutto questo deve essere fatto tenendo conto che ogni paese è più solo nello sforzo di assicurare sicurezza ai cittadini e che la dimensione comunitaria si sta sgretolando, anche per l’Italia”. Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, nel corso della trasmissione Tagadà su La7.