Difesa: Rizzo, ‘Vannacci ignorato per denunce su uranio impoverito e ora rimosso’

Agosto 20, 2023

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Non ero a conoscenza che il generale Vannacci avesse presentato ben due esposti alle Procura militare e alla Procura ordinaria di Roma nelle quali denunciava gravi e ripetute omissioni nella tutela della salute del contingente italiano (la questione dell’uranio impoverito ha mietuto tante morti). Eppure il generale diventa un personaggio pubblico non per queste denunce ma per le sue opinioni personali scritte nel libro ‘Il mondo al contrario’. E viene prontamente rimosso. Chissà se la rimozione sia davvero scattata per le sue opinioni personali o per altro? … Meditate”. Lo afferma Marco Rizzo, di Democrazia sovrana popolare.