Difesa: Ronzulli, ‘sicurezza non lusso ma precondizione per libertà’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “L’Europa sta attraversando un momento di crisi importante. Le minacce di conflitto, l’immigrazione non controllata, la necessità di un equilibrio politico più solido ci pongono di fronte a sfide cruciali. Per questo il dibattito di questi giorni sul riarmo è una cosa seria. Non possiamo considerare gli investimenti in difesa come un tabù, in opposizione magari ai fondi per la sanità e per l’istruzione. La sicurezza è fondamentale per preservare le nostre libertà e anche per tutelare i nostri diritti”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’evento degli azzurri “Forza Europa-Giovani, per la libertà, verso il futuro!” svoltosi a Milano.

“Quindi -ha aggiunto- la sicurezza non va concepita solo in termini militari, ma anche come creazione di infrastrutture tecnologiche. E non è più un lusso, come alcuni vorrebbero farci credere, ma è una precondizione per la libertà. Investire in un’Europa unita, difesa e con un sistema di welfare sociale significa investire nel futuro dei giovani. Significa fare dell’Europa una superpotenza nel mondo”.