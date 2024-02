Difesa: S. Craxi, ‘legge su 4 novembre giusto riconoscimento a Forze Armate’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Il via libero definitivo alla proposta di legge che sancisce il 4 novembre come ‘Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate’ è il giusto riconoscimento alla dedizione, allo spirito di sacrificio, al patriottismo di donne e uomini in divisa che tengono alto il nome dell’Italia sul proscenio internazionale, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e al mantenimento delle condizioni per le garanzie di stabilità e pace in ogni quadrante del mondo nel quale agiscono. Un pensiero commosso, soprattutto oggi, lo rivolgo a quanti hanno sacrificato la loro vita sull’altare della libertà, della democrazia, della pace”. Così Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.