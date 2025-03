Difesa: Schlein, ‘Hippy? Governo diviso, Meloni ridotta ad attaccare opposizione’**

31 Marzo 2025

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Hippy? Avete mai visto un governo che in mancanza di una politica estera condivisa passa il tempo ad attaccare l’opposizione. Meloni ha un governo con tre posizioni diverse e quindi si riduce ad attaccare l’opposizione”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7.

“E’ assurdo che attaccando me, dica che non ci sia alternativa tra l’abbassare la testa davanti a Trump, unica cosa su è d’accordo la maggioranza, e strappare l’alleanza e uscire dalla Nato. L’alternativa c’è ed è quella di un’Europa federale, in cui si supera il diritto di veto e che mette in campo un grande piano di investimenti europei basati sul debito comune, come è stato per il Covid, e che comprenda anche investimenti sulla difesa comune. L’Italia si salva soltanto in un’Europa integrata ma i nazionalisti, come quelli che ci governano, non la vogliono”.