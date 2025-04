Difesa: Schlein, ‘linea Pd chiara, sì a difesa comune, no a riarmo singoli Stati’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La linea del Pd è chiara: il Pd è a favore di una difesa comune europea, ma no a una corsa al riarmo di 27 singoli Stati. Per questo abbiamo criticato le proposte di Von der Leyen. I nazionalisti se ne approfitteranno per non andare avanti sulla strada della difesa comune. Non si possono distrarre soldi che dovrebbero essere usati per il sociale. Vogliamo fare invece un grande piano di investimenti comune come per il Next Generation Ue”. Lo dice Elly Schlein a In altre parole su La7.