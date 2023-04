Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Io sono una federalista europea convinta e non mi sono mai sottratta al tema che sia meglio una difesa comune europea. Ma la difesa comune non vuol dire che finchè non c’è una condivisone vera, si va verso un aumento generalizzato delle spese militari anzi la costruzione di una condivisione dovrebbe portare a fare insieme investimenti”. Così Elly Schlein al Pd.