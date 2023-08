Difesa: Schlein, ‘non contraria ad aumento Pil, ma per Ue più compatta’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Non ho mai cambiato la posizione da marzo del 2022, quando c’è stata l’invasione criminale di Putin l’Ucraina, ovvero che il Paese deve essere aiutato, supportato anche militarmente”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Il Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta intervistata da Agnese Pini.

“E’ un discorso diverso, però, quello che riguarda la spesa militare, io sono una federalista europea e credo in una difesa comune europea e si devono sfidare i governi che sono sempre stati gelosi di una difesa statale. L’Unione europea dovrebbe unirsi per essere più rilevante. L’aumento del Pil del 2% per le armi va in senso contrario rispetto a questa mia idea”, spiega la numero uno dei dem.

“L’Unione europea deve fare qualcosa di più per arrivare a una pace giusta e questo nonostante il sostegno all’Ucraina, così come lo dicono anche papa Francesco o il presidente della Repubblica”, conclude Schlein.