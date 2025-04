Difesa: sondaggio Youtrend, 62% italiani contrario a piano ReArm Eu

15 Aprile 2025

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – La proposta di rafforzare le capacità militari dell’Unione Europea non sembra trovare consenso tra gli italiani: il 62% si dichiara contrario, mentre il 30% è favorevole e l’8% non esprime un’opinione. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da YouTrend per SkyTg24. Tra gli elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia la percentuale di favorevoli (49% FdI, 56% FI) è in realtà maggiore dei contrari (45% FdI, 41% FI), mentre l’opposto accade per gli elettori di Pd, Lega, Avs e M5S.

Interrogati su come sarebbe meglio investire i fondi del piano Ue, il 48% degli intervistati preferisce la creazione di un esercito unico europeo, mentre il 24% opterebbe per il potenziamento delle forze armate dei singoli Stati membri (il 28% non sa). Se il Governo decidesse di aumentare le spese militari, inoltre, gli italiani individuano come priorità l’assunzione di nuovo personale arruolato (24%), seguita dall’acquisto di nuovi armamenti come missili, aerei e navi (20%), dalla costruzione o ammodernamento di nuove basi militari (13%) e dall’aumento degli stipendi del personale militare (8%). Tuttavia, il 35% degli intervistati dichiara di non avere un’opinione precisa in merito.

Infine, l’ipotesi di reintrodurre la leva militare obbligatoria per i neomaggiorenni divide l’opinione pubblica: il 53% si dichiara contrario, mentre il 41% è favorevole e il 6% non esprime un’opinione. Solo tra gli elettori di FdI i favorevoli (55%) superano i contrari (44%).