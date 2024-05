Difesa: Tajani, ‘non condivido proposta Salvini su Naja, mondo è cambiato’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “La proposta di Salvini sul servizio militare obbligatorio? Non è una nostra proposta, non la condivido. E’ una proposta difficilmente realizzabile. Ormai abbiamo delle forze armate fatte di professionisti e costerebbe troppo, bisognerebbe riaprire le caserme, costerebbe troppo. Adesso l’organizzazione delle forze armate è tutta sul professionale, si punta più sulla qualità che sulla quantità, il mondo è cambiato”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nell’intervista a ‘PolitiGame’, il format di Skuola.net in vista delle elezioni europee, realizzato in collaborazione con Binario F.